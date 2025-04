2025-04-09 23:05:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

حەیان عەبدولغەنی، وەزیری نەوتی عێراق رایگەیاند، وەزارەت كار بۆ وەبەرهێنان لە زیاتر لە 70%ـی غازی سووتاو دەكات. لە…

