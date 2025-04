2025-04-10 00:35:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

د. دارا رەشید، وەزیری پلاندانانی هەرێم لە دیدارێكی تەلەفزیۆنیدا رایگەیاند، سیستمی پەیڕۆڵ جێبەجێبكرێت لە مانگەكانی داهاتوو شتێك نامێنێت…

