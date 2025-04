2025-04-10 13:10:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

گەنجێک کە پیشەی کرێکاربووە بەهۆی لێدانی دەرزییەوە لە کەرکوک گیانیلەدەستدا. سەرچاوەیەک لە نەخۆشخانەی ئازادیی کەرکوک بە تۆڕی میدیایی…

