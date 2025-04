2025-04-10 13:45:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی یەکێتی رایگەیاند، “لەگەڵ پارتی لەسەر زۆرینەی پۆستە گرنگەکان رێککەوتووین”. سەعدی ئەحمەد پیرە، وتەبێژی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان رایگەیاند،…

The post سەعدی پیرە: لەسەر زۆرینەی پۆستە گرنگەکان رێککەوتووین appeared first on Esta Media Network.