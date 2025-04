2025-04-10 13:45:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رێکخراوی پەیامنێران، رایگەیاند، “داوا له‌ دامه‌زراوه‌کانی حكومه‌تی هه‌رێم ده‌كه‌ین جیاكاری له‌نێوان ده‌زگاكانی راگه‌یاندن نه‌كەن”. رێكخراوی په‌یامنێران بۆ ماف…

