2025-04-10 15:25:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆچ و کۆچبەرانی عێراق رایگەیاند، بە بڕیارێک ژنانی ئێزدی بەبێ مەرج دەتوانن لە زانکۆکانی عێراقدا درێژە بە خوێندن…

The post کۆچ و کۆچبەرانی عێراق: ژنانی ئێزدی بەبێ مەرج دەتوانن لە زانکۆکاندا درێژە بە خوێندن بدەن appeared first on Esta Media Network.