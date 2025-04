2025-04-10 17:36:04 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی رایدەگەیەنێت، لەگەڵ وەزیری وزەی یۆنان کۆبووەتەوە و ئامادەییان دەربڕیوە بۆ چارەسەرکردنی کێشەی تانجەڕۆ. قوباد تاڵەبانی، جێگری…

