2025-04-10

وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان، خشتەی تاقیکردنەوەی نیشتمانیی (پۆلی نۆیەم-خولی یەکەم)ـی بۆ ساڵی خوێندنی (2024-2025) بڵاوکردەوە.

