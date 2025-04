2025-04-10 21:30:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سکۆت بێسانت، وەزیری گەنجینەی ئەمریکا رایگەیاند، دوای بڕیارەکانی ترەمپ، زیاتر لە 75 وڵات پەیوەندییان بە ئەمریکاوە کردووە بۆ…

The post وەزیری گەنجینەی ئەمریکا: زیاتر لە 75 وڵات داوای رێککەوتنی بازرگانییان کردووە appeared first on Esta Media Network.