2025-04-10 22:45:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی ئاسایشی هەولێر دەستگیركردنی خاوەنی كۆمپانیای (توانا ئێف ئێكس)ی راگەیاند. بەپێی راگەیەندراوێكی بەڕێوەبەرایەتیی ئاسایشی هەولێر كە وێنەیەكی دەست…

The post ئاسایشی هەولێر خاوەنی كۆمپانیای توانا ئێف ئێكسی دەستگیركرد appeared first on Esta Media Network.