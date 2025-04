2025-04-10 23:42:55 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

عومەر گوڵپی ئەندامی خولی پێشووی پەرلەمانی كوردستان دەڵێت، “لە كارەبای 24 كاتژمێریدا پارەی تەل و عەموود و محاویلە…

The post عومەر گوڵپی: لە كارەبای 24 كاتژمێریدا پارەی تەل و عەموود و محاویلە و چاككردنەوە لە هاوڵاتییان وەردەگیرێت appeared first on Esta Media Network.