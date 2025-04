2025-04-10 23:42:55 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بافڵ جەلال تاڵەبانی، سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لەگەڵ محەمەد شیاع سودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق لە بەغداد کۆبووەوە. لە…

The post بافڵ جەلال تاڵەبانی و محەمەد شیاع سودانی کۆبوونەوە appeared first on Esta Media Network.