2025-04-11 17:05:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆمپانیای ئەپڵ بۆ کەمکردنەوەی کاریگەریی بریارەکەی دۆناڵد ترەمپ 600 تۆن ئایفۆن دەگوازێتەوە بۆ ئەمریکا. میدیا جیهانییەکان بڵاویانکردەوە، کۆمپانیای…

