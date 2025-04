2025-04-11 18:37:48 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی نوێرین زانیارییەکان لەسەر نرخی نەوت، کە بازاڕی جیهانی نرخی نەوت بڵاویکردووەتەوە، نرخی نەوتی خاوی برێنت و نەوتی…

The post نرخی نەوت بە ناجێگیری ماوەتەوە appeared first on Esta Media Network.