2025-04-11 18:37:48 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆک وەزیرانی کرواتیا سەردانی عێراق دەکات و بڕیارە دەربارەی نەوت، وزەی خاوێن و چەند پرسێكی دیکە گفتووگۆ بکات.…

The post سەرۆک وەزیرانی کرواتیا سەردانی عێراق دەکات appeared first on Esta Media Network.