2025-04-11 18:37:48 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆنترین پینەدۆزی شاری کەرکوک لە تەمەنی 79 ساڵیدا کۆچی دواییکرد. ئەمڕۆ هەینی، بەپێی زانیارییەکانی پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا…

The post کۆنترین پینەدۆزی شاری کەرکوک کۆچی دواییکرد appeared first on Esta Media Network.