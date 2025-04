2025-04-11 19:35:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هاتوچۆی هەولێر ئاگادارییەکی بە چوار خاڵ ئاراستەی ماتۆرسواران کرد رایگەیاند، “هاوڵاتییان بێزاربکەن دەدرێنە دادگا” بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی هاتوچۆی هەولێر…

