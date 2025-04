2025-04-11 21:25:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە شارۆچکەی دوکان کێڵگەیەکی پەلەوەر بە نزیکەی 20 هەزار مریشکەوە سووتا و زیانی 250 هەزار دۆلاری لێکەوتەوە. نازم…

