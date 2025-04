2025-04-11 22:40:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شارەزایەکی کەشناسیی پێشبینییەکانی بۆ کەشوهەوای داهاتووی هەرێمی کوردستان رایگەیاند و دەڵێت، “شەپۆلێکی بارانبارین لە ناوەراستی هەفتەدا ناوچەکە دەگرێتەوە”.…

The post شارەزایەکی کەشناسیی: شەپۆلێکی بارانبارین لە ناوەراستی هەفتەدا ناوچەکە دەگرێتەوە appeared first on Esta Media Network.