2025-04-12 00:40:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئاژانسی بۆشایی ئاسمانی ئەمریکی (نـاسـا) رایگەیاند، بەشی خزمەتگوزاری کەشناسیی سەر بە ئاژانسی ناسا پێشبینی روودانی زنجیرەیەک تسۆنامی گەورە…

The post ناسا: ژمارەیەک تسۆنامی روودەدەن کە هەزار ساڵە هاوشێوەی نەبووە appeared first on Esta Media Network.