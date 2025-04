2025-04-12 08:50:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دادی ئەمریکا رایگەیاند، تیمەکانی FBI کەسێکیان لە ویلایەتی پێنسڵڤەینیا دەستگیرکردووە کە هەڕەشەی کوشتنی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا…

