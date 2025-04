2025-04-12 11:45:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

محەمەد شیاع سودانی گەیشتە هەرێم و لەگەڵ بەرپرسانی هەرێم کۆدەبێتەوە. محەمەد شیاع سودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، گەیشتە هەرێمی…

