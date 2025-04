2025-04-12 11:45:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە سنووری کەرکوك گۆڕێکی بەکۆمەڵ هەڵدەدرێتەوە و داوا دەکرێت شوێنی سەربازگەی تۆپزاوا بکرێتە مۆنۆمێنتێکی شایستە بە ئەنفالکراوان. هێمن…

The post لە سنووری کەرکوك گۆڕێکی بەکۆمەڵ هەڵدەدرێتەوە appeared first on Esta Media Network.