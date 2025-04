2025-04-12 13:11:24 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

حزبی دەعوەی ئیسلامی هەڵبژاردنەوەی نوری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسای وەک ئەمینداری گشتیی حزبەکەی راگەیاند. بەپێی زانیاریی میدیا…

