2025-04-12 15:05:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمینداریی گشتیی کۆمکاریی عەرەبی رایگەیاند، هه‌رێمى كوردستان کاریگەری له‌سەر سه‌قامگيربوونی ناوچه‌كه‌ هەیە و گرنگە پێشبکەوێت. ئەمڕۆ شەممە، ئەحمەد…

The post ئەحمەد ئەبولغەیت: هه‌رێمى كوردستان کاریگەری له‌سەر سه‌قامگيربوونی ناوچه‌كه‌ هەیە appeared first on Esta Media Network.