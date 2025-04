2025-04-12 16:17:39 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

گفتوگۆی نێوان ئێران و ئەمریکا لە مەسقەتی پایتەختی عومان دەستیپێکرد. کۆبوونەوەی نێوان ئەو دوو وڵاتە بۆ باسکردنە لە…

The post گفتوگۆی ئەمریکا و ئێران دەستیپێکرد appeared first on Esta Media Network.