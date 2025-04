2025-04-12 20:40:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شاڵاو هیدایەت، شارەزای كەشناسی لە لێدوانێكدا بە تۆڕِی میدیایی ئێستای راگەیاند، هەر وەك پێشبینیدەكرا ئەمڕۆ بەفر لە بەشێكی…

The post كەشناسێك: هەر وەك پێشبینی دەكرا ئەمڕۆ بەفر لە هەرێمی كوردستان باری appeared first on Esta Media Network.