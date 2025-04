2025-04-12 20:40:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كەمێك پێش ئێستا بریندارێكی رووداوەكەی سنووری برادۆست بەهۆی سەختیی برینەكەیەوە لە نەخۆشخانە گیانیلەدەستدا. بەپێی زانیارییەكان ئەلەند تەحسینی تەمەن…

