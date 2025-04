2025-04-13 09:25:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بنکەی بومەلەرزەزانیی ئەوروپی بڵاویکردەوە، بومەلەرزەیەکی بەهێز ناوەڕاستی میانماری هەژاندەوە. بنکەی بومەلەرزەزانیی ئەوروپی بڵاویکردەوە، بەرەبەیانی ئەمڕۆ بومەلەرزەیەک بە گوڕی…

The post بومەلەرزەیەکی بەهێز میانماری هەژاندەوە appeared first on Esta Media Network.