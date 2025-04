2025-04-13 09:25:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئیدارەی راگەیاندنی وزەی ئەمریکا رایگەیاند، هەناردەی نەوتی عێراق لە هەفتەی رابردوودا بۆ ئەمریکا زیادیکردووە. ئیدارەی راگەیاندنی وزەی ئەمریکا…

