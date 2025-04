2025-04-13 20:18:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نەقیبی سەندیكای هونەرمەندانی كوردستان رایدەگەیەنێت، ماوەی دوو رۆژە هونەرمەند مستەفا ئەحمەد لە نەخۆشخانە لەژێر چاودێریی پزیشكیدایە. نیاز نووری،…

