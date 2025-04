2025-04-13 22:40:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی بەرگریی شارسانیی سۆران، بە تۆڕی میدیایی ئێستای راگەیاند، “ئاگرەکەی قەزای چۆمان کۆنتڕۆڵکرا”. رەوەند هاودیانی، وتەبێژی بەرگریی شارسانیی…

The post بەرگریی شارستانیی سۆران: ئاگرەکەی قەزای چۆمان کۆنتڕۆڵکرا appeared first on Esta Media Network.