2025-04-13 23:45:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەئاوییەکانی هەرێم، رایگەیاند، “داوامان لە حکومەت کردووە پارێزگاری لە زەوییە کشتوکاڵییەکان بکات”. بێگەرد تاڵەبانی، وەزیری…

