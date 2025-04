2025-04-14 09:28:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئاری هەرسین رایگەیاند، خەون بەوەوە دەبینم پارێزگاری دهۆک یان هەولێر لە یەکێتی بێت، بەمە دەیسەلمێنین بەراستی ئێمە میللەتین.…

