2025-04-14 10:05:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی كاروباری شەهیدان و ئەنفالكراوانی هەرێم، رایگەیاند، ” لە هەوڵەکانمان بۆ بەجینۆساید ناساندنی ئەنفال بەردەوامین”. وەزارەتی كاروباری شەهیدان…

