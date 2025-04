2025-04-14 10:05:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

14ی نیسانی هەموو ساڵێک لەلایەن کوردەوە بۆ رێزلێنان لە قوربانییانی ئەنفال دیاریکراوە کە لەو رۆژەدا نەتەوەی کورد لەسەر…

The post ئەمڕۆ ساڵڕۆژی ئەنفالی کوردە appeared first on Esta Media Network.