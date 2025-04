2025-04-14 12:41:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بژمێرەکانی پرۆسەی سەرژمێری لە هەولێر و سلێمانی گردبوونەوە و داوای مووچە دەکەن. ئەمڕۆ دووشەممە، 14ی نیسانی 2025، لە…

The post بژمێرەکان داوای مووچە دەکەن appeared first on Esta Media Network.