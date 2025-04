2025-04-14 14:15:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هێزە ئەمنییەکانی هەولێر رێگری لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیی تایبەت بە خستنەڕووی گەندەڵی دەکەن. پەیامنێرمان لە شاری هەولێر پێیڕاگەیاندین، ئەمڕۆ…

The post لەهەولێر رێگری لە خستنەڕووی گەندەڵی دەکرێت appeared first on Esta Media Network.