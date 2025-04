2025-04-14 14:15:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی تەواونەبوونی رێژەی یاسایی، دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بۆ نیو کاتژمێر دواخرا. بەپێی کارنامەی ئەنجومەنی نوێنەران بۆ ئەمڕۆ…

The post دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەران بۆ نیو کاتژمێر دواخرا appeared first on Esta Media Network.