2025-04-14 18:01:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەبۆنەی بە پارێزگابوونی شارەکەوە، نوخشە ناسیح پارێزگاری هەڵەبجە رایگەیاند، “سوپاسی سەرجەم فراکسیۆنە کوردییەکان و هەموو ئەو کەسایەتی و…

The post نوخشە ناسیح: هیوادارین بە پارێزگابوونی هەڵەبجە بووژانەوە و ئارامی و هەلی کار بەدوای خۆیدا بهێنێت appeared first on Esta Media Network.