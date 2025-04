2025-04-17 20:45:29 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا رایگەیاند، گەشبینە بە گەیشتن بە رێککەوتنێکی بازرگانیی “باش” لەگەڵ چین. ئەمڕۆ پێنجشەممە، دۆناڵد ترەمپ…

