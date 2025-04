2025-04-18 20:45:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەگەڵ ئەو سوودە زۆرانەی مرۆڤ لە خواردنی میوەکانەوە دەستیدەکەوێت، شارەزایانی بواری پزیشکی داوا دەکەن لە هەندێک کاتدا میوە…

The post پێش نووستن ئەم میوانە مەخۆن appeared first on Esta Media Network.