2025-04-20 23:35:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری کشتوکاڵی هەرێم رایگەیاند، “ئاژەڵە هاوردەکراوەکان لە سەر سنوورەکان کەرەنتین دەکرێن”. بێگەرد تاڵەبانی، وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەئاوییەکانی هەرێم…

The post بێگەرد تاڵەبانی: ئاژەڵە هاوردەکراوەکان کەرەنتین دەکرێن appeared first on Esta Media Network.