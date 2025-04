2025-04-21 16:25:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی وەزارەتی تەندروستیی عێراق رایدەگەیەنێت، ژمارەی تووشبووانی تای خوێنبەربوون بۆ 19 کەس بەرزبووەوە. د. سەیف بەدر، وتەبێژی وەزارەتی…

