2025-04-22 11:55:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مەزڵوم عەبدی فەرماندەی گشتیی هێزەكانی سوریای دیموكرات رایگەیاند، 26 ی ئەم مانگە “کۆنفرانسی یەکڕیزیی هەڵوێستی کورد لە رۆژئاوا”…

The post مەزڵوم عەبدی وادەی بەستنی کۆنفرانسی “یەکڕیزیی هەڵوێستی کورد لە رۆژئاوا”ی راگەیاند appeared first on Esta Media Network.