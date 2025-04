2025-04-22 11:55:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری هەڵەبجە بە وەكالەت، رایگەیاند، “گرنگە کەشی زیاتری ئازادی و مافی دەستگەیشتن بە زانیاری بۆ رۆژنامەنووسان فەراهەمبکرێت”. نوخشە…

