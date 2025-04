2025-04-22 15:30:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری کەرکوک رایگەیاند، “لەبەر بەرژەوەندیی هاوڵاتییان بازگەکان کەمدەکەینەوە”. رێبوار تەها، پارێزگاری کەرکوک، بە تۆڕی میدیایی ئێستای راگەیاند، “بڕیارمانداوە…

The post رێبوار تەها: بازگەکانی کەرکوک کەمدەکەینەوە appeared first on Esta Media Network.