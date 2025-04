2025-04-22 18:45:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە شوێنی نوخشە ناسیح، سمكۆ سالار بە قائیمقامی نوێی هەڵەبجە دەستنیشانكرا. سمكۆ سالار لە لێدوانێكدا بۆ تۆڕی میدیایی…

The post سمكۆ سالار كرایە قائیمقامی هەڵەبجە appeared first on Esta Media Network.