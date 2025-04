2025-04-22 18:45:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکى یەکێتى رایدەگەیەنێت، ئەرک و بەرپرسیارێتی رێکدەخەینەوە و بە بەرنامەی نوێ و نیشتمانییانە هێزی یەکێتی باشتر بەگەڕدەخەینەوە. بافڵ…

The post بافڵ جەلال تاڵەبانی: ئەرک و بەرپرسیارێتی لەناو حیزبدا رێکدەخەینەوە appeared first on Esta Media Network.