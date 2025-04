2025-04-22 19:50:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی رووداوێکی هاتوچۆ لە پارێزگای وانی باکووری کوردستان 12 کەس بوونە قوربانی. ئەمڕۆ سێشەممە، رۆژنامەکانی تورکیا بڵاویانکردەوە، بەهۆی…

The post بەهۆی رووداوێکی هاتوچۆوە چوار کەس گیانیان لەدەستدا appeared first on Esta Media Network.